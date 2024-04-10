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В ЛНР сообщили о переходе ВСУ в глухую оборону на купянском направлении

В ЛНР сообщили о переходе ВСУ в глухую оборону на купянском направлении

Украинские военнослужащие стали реже контратаковать на купянском направлении, в основном они ведут контрбатарейную борьбу и оборону, сообщил 10 апреля подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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