Врезались в дерево и загорелись

Ночью 16 октября в узбекистанском городе Самарканде на улице Садриддина Айни 17-летний водитель управляя автомобилем Равон Нексия Р3 не справился с управлением, машина перевернулась, врезалась в дерево и загорелась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии