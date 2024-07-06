Жена Дмитрия Тарасова влипла в историю

По слухам, у футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко большие финансовые трудности. Анастасия Костенко опровергла слухи о своих финансовых проблемах и объяснила, что задолженность перед налоговой возникла из-за ошибки, связанной с машинами.