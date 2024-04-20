В Steam вышла аркадная гонка – Oh Baby Kart, игра в духе Mario Kart Добро пожаловать в арка...

В Steam вышла аркадная гонка – Oh Baby Kart, игра в духе Mario KartДобро пожаловать в аркадные гонки – Oh Baby Kart! Более 100 картов, уникальные гоночные режимы, дрифт-ускорители, инновационные способности! Выберите своего гонщика, настройте карт и приготовьтесь к безумию! источник.