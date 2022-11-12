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Кросби набрал 1425-е очко в НХЛ и разделил 17-е место в истории с Троттье. У Овечкина – 1424

Кросби набрал 1425-е очко в НХЛ и разделил 17-е место в истории с Троттье. У Овечкина – 1424

Сидни Кросби набрал 1425-е очко в НХЛ и разделил 17-е место в истории с Троттье. Капитан «Питтсбурга» сделал результативную передачу, перехватив шайбу и дав Джейку Генцелу возможность поразить пустые ворота в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2).

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