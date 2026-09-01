Bitcoin готовится к новому циклу: капитал перетекает в фьючерсы

Периоды наиболее стремительного роста криптовалютного рынка обычно формируются не за счет преимущественного накопления монет на спотовых площадках.
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