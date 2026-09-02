В Смоленской области 10 педагогов трудоустроились в школы по программе «Земский учитель»

Программа «Земский учитель» помогает привлечь педагогов в сельскую местность и небольшие города В общеобразовательные организации Смоленской области удалось привлечь ещё 10 учителей в рамках федеральной программы «Земский учитель».
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