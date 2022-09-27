Мифы об идеальных отношениях формируются в результате убеждений и взглядов, навязанных в детстве. Опыт взаимодействия со значимым взрослым, а потом ряд потребностей, часть из которых остались незакрытыми.
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