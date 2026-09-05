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Газета.ру

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ISU дал Кондратюку и Валиевой около недели для уточнения информации по статусу

ISU дал Кондратюку и Валиевой около недели для уточнения информации по статусу

Международный союз конькобежцев (ISU) обратился к представителям фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка с просьбой уточнить информацию, связанную с их нейтральным статусом, передает РИА Новости.

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