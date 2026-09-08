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В Госдуме предложили сделать парковки у школ и детсадов бесплатными на час

В Госдуме предложили сделать парковки у школ и детсадов бесплатными на час

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили сделать платные парковки, прилегающие к школам и детским садам, бесплатными на один час в утреннее время.

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Новый комментарий от пользователя
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са 1

А не пора ли правительству развернуться к автомобилистам лицом, а не ж...й. В новых районах Питера продолжают существовать и проектироваться газоны в ширину футбольного поля (проектировщики и строители продолжают быть поклонниками эстетики 60-х и не знают, что 1 дерево по насыщению улицы кислородом = 100 кв. м. газона). Объекты строятся и сдаются без учета парковочных мест (я не говорю о подземных или иных паркингах). А водители звереют, когда им приходится после рабочего дня кружиться вокруг микрорайона в поисках парковки. Сейчас у моего дома строится детская поликлиника и детский профилакторий. Угадайте с 3-х раз: предусмотрены ли там парковки?