Страна и люди
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Страна и люди

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Чемпионка Пацкевич: трансгендеры на ОИ должны соревноваться между собой

Чемпионка Пацкевич: трансгендеры на ОИ должны соревноваться между собой

Толерантность на Западе существует на словах, а не на деле, сказала «Звезде» олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, комментируя скандал с выступлениями на Олимпиаде в Париже боксеров-трансгендеров.

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