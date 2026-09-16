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МОСИНФОРМ

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Началось голосование за название нового пешеходного моста на Болотной набережной

Началось голосование за название нового пешеходного моста на Болотной набережной

На сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование за название нового пешеходного моста, который связал стрелку острова Балчуг с Репинским сквером.

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