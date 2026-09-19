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Сати Казанова растит годовалую дочь вегетарианкой

Сати Казанова растит годовалую дочь вегетарианкой

Сати Казанова призналась, что ее дочь Анагха, которой этой осенью исполнится всего два года, тоже вегетарианка.

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