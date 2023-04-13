Пресса США со ссылкой на американскую разведку: Боевые действия в ходе украинского конфликта продолжатся и в 2024 году

Украинский премьер Шмыгаль с визитом в США Разведуправление Соединённых Штатов Америки, проанализировав складывающуюся ситуацию на Украине и вокруг неё, представило свою оценку вероятности переговорного процесса о мире.
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