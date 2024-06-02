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Шансы Винисиуса на «Золотой мяч» выросли до 71% после финала Лиги чемпионов. Кроос – в топ-3

Винисиус Жуниор – главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году. В финале ЛЧ против «Боруссии» нападающий отметился голом и стал самым молодым игроком, забившим гол в двух финалах этого турнира.

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