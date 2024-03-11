Бизнес-омбудсмен Чувашии и прокурор республики встретились с предпринимателями региона

5 марта 2024 года прокурор Чувашии Эдуард Гиматов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков провели совместный прием представителей предпринимательского сообщества региона.
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