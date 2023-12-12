Европейские индексы «настроились» в понедельник на заседание ФРС

Торги на европейских площадках в начале недели, завершились, преимущественно, в «зеленой зоне». В отсутствии важных новостей, трейдеры закладывали прогнозы результатов будущего заседание ФРС и ЕЦБ, которые состоятся во второй половине недели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии