Семья тундровиков проголосовала на выборах президента в Ямальском районе

На одном из избирательных участков Ямальского района встретили семью оленеводов Худи. Коренные северяне не смогли проголосовать досрочно, но решили не отказываться от участия в выборах, сообщила районная администрация.
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