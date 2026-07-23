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Происшествия

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В Новосибирской области сотрудники полиции присоединились к гуманитраной акции по сбору медицинских препаратов для участников специальной военной операции

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Татарский», а также члены Общественного совета при отделе приняли участие в гуманитарной акции, которая прошла на базе Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Татарского муниципального округа.

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