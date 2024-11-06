В Петербурге завершилось второе чтение законопроекта о штрафах за размещение авто на эксплуатационной маркировке

До пяти тысяч рублей для граждан и до полумиллиона – для юрлиц В Законодательном собрании Петербурга завершилось второе чтение законопроекта об административной ответственности за размещение транспорта на эксплуатационной маркировке, сообщили сегодня в телеграм-канале Заксобрания.