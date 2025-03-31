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Китайские авто уже не фавориты. Дилеры всё чаще признают их неликвидными

Китайские авто уже не фавориты. Дилеры всё чаще признают их неликвидными

На складах скапливается множество нераспроданных машин.Дилеры и лизинговые компании в России оказались в непростой ситуации: стоимость автомобилей китайских брендов BAIC и Kaiyi начала падать, что идёт вразрез с устоявшейся моделью бизнеса.

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