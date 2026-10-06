Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Шелль: Для молодёжи Нигерии этот матч может стать главным в жизни. Я благодарен России - моя мать из Мали, и я знаю, что вы сделали для этой страны

Шелль: Для молодёжи Нигерии этот матч может стать главным в жизни. Я благодарен России - моя мать из Мали, и я знаю, что вы сделали для этой страны

- Насколько близким к основному будет состав на матч с Россией? - вопрос главному тренеру сборной Нигерии Эрику Шеллю на пресс-конференции накануне товарищеского матча с российской командой в Нижнем Новгороде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым