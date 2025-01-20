Суровый Дуэйн Скала Джонсон похвастался гримом от дочек перед походом в качалку

Дуэйн Джонсон – один из самых выдающихся актеров Голливуда, за его плечами обширная карьера в боевиках, в которых он демонстрирует сильную и жесткую внешность; Однако в этом случае он показал, насколько расслабленным он может быть, когда дело касается его маленьких дочерей.
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