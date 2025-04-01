Внучку экс-мэра Самары, обвиняемую в его убийстве, оставили под стражей до 2 июня

Во время судебного заседания она начала отрицать, что убила Виктора Тархова и его супругу из-за материальной выгоды 31 марта суд продлил срок содержания под стражей Екатерине Бельской, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.
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