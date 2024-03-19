Роналду, Иньеста, Фигу, Мората, Хакими, Буну, Адебайор стали послами ЧМ-2030, который пройдет в 6 странах

Криштиану Роналду (Португалия), Андрес Иньеста (Испания), Луиш Фигу (Португалия), Альваро Мората (Испания), Ашраф Хакими (Марокко), Ясин Буну (Марокко), Эммануэль Адебайор (Того), Нурредин Найбет (Морокко), Долореш Силва (Португалия), и Ирен Паредес (Испания) выбраны в качестве послов чемпионата мира 2030 года, который пройдет в том числе в Испании, Португалии и Марокко.