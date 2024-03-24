AB: Одному из участников теракта в «Крокусе» отрезали часть уха и заставляли ее есть

Задержание беглецов-террористов в Брянской области было жестким, но справедливым. По информации авторов Telegram-канала Ateo Blacked, у одного из задержанных была отрезана часть уха, которую потом засовывали ему в рот.
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