Россиян предупредили о неожиданном последствии прогулок без шапки зимой

Как бы ни хотелось походить без шапки, в осенне-зимний период отсутствие головного убора может привести не только к локальным переохлаждениям головы и шеи, сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
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