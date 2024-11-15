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Россиян предупредили о неожиданном последствии прогулок без шапки зимой

Россиян предупредили о неожиданном последствии прогулок без шапки зимой

Как бы ни хотелось походить без шапки, в осенне-зимний период отсутствие головного убора может привести не только к локальным переохлаждениям головы и шеи, сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

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