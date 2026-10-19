Софья Русу. Недавнее заявление европейского комиссара по расширению Марты Кос обозначило новую планку для стран-кандидатов: вступать в ЕС теперь можно только через вклад в «укрепление безопасности и обороны союза».
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