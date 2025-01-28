Огромные порции и божественная пицца: топ дешевых кафе Екатеринбурга с наивысшим рейтингом. Скрин

Несмотря на множество роскошных ресторанов в Екатеринбурге, не все из них удостаиваются пяти баллов. Горожане предпочитают небольшие кафе и точки быстрого питания, где не кусаются цены, а еда вкуснее, чем в топовых заведениях.
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