❕Аксёнов: Наша задача сформировать подходы, чтобы люди не боролись за свои права В ходе подведения итогов работы с обращениями граждан сформировалась задача — предоставить людям возможность не бороться за свои права и улучшить работу органов власти, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.