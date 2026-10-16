❕Аксёнов: Наша задача сформировать подходы, чтобы люди не боролись за свои права В ходе подведения итогов работы с обращениями граждан сформировалась задача — предоставить людям возможность не бороться за свои права и улучшить работу органов власти, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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