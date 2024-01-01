В новогоднюю ночь фронт пылал: потери врага колоссальные

- 31 декабря 2023 года. Вооруженные силы России провели точные удары дальнего действия с использованием воздушной базы по инфраструктуре аэродромов, где базировались самолеты-носители крылатых ракет "Storm Shadow".
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