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«Любимый, будь самым счастливым и здоровым! А я всегда буду рядом». Синицина поздравила Кацалапова с днем рождения

«Любимый, будь самым счастливым и здоровым! А я всегда буду рядом». Синицина поздравила Кацалапова с днем рождения

Серебряный призер Олимпиады-2022 в танцах на льду Виктория Синицина поздравила своего партнера и жениха Никиту Кацалапова с днем рождения.

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