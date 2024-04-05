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Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Сергей Бобровский благодаря сухому матчу с «Оттавой» получил статус второй звезды дня. Пресс-служба НХЛ по итогам игрового дня традиционно объявила его трёх лучших игроков.

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