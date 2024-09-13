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Царьград

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Учителя из Хабаровска уволили из школы из-за танцев на каблуках

Учителя из Хабаровска уволили из школы из-за танцев на каблуках

Даниил Малявин преподавал биологию. Танцами на пилоне он занимался ещё в студенчестве. В то время он снял видео, чтобы привлечь в группу людей, и опубликовал его в соцсети.

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