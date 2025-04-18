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Крымская газета

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Твари пусть на зоне проведут 20 лет а потом ищут детей через передачи и рассказывают что они хорошие.Избивали малышей,...
  • Елена Шарапова
    100 раз подумайте, прежде...Медведев отреагир...
  • Misha Glusch
    че там у них в херманиях какой там самый знаковый мост?Медведев отреагир...

В Крыму создали карту и календарь цветений

В Крыму создали карту и календарь цветений

В рамках проекта «Расцветай в Крыму» созданы карта и календарь цветений с элементами дополненной реальности, локации для фото и видео-съемки, информация о мероприятиях, проводимых в Крыму в весенне-летний период, а также об акциях и скидках в отелях и санаториях региона.

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