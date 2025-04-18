В Крыму создали карту и календарь цветений

В рамках проекта «Расцветай в Крыму» созданы карта и календарь цветений с элементами дополненной реальности, локации для фото и видео-съемки, информация о мероприятиях, проводимых в Крыму в весенне-летний период, а также об акциях и скидках в отелях и санаториях региона.