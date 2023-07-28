Генпрокуратура хочет изъять в казну «Волжский оргсинтез»Генпрокуратура продолжает попытки изъять в пользу государства пакеты в различных производственных стратегических активах на том основании, что их приватизация была проведена с нарушениями.
Генпрокуратура хочет изъять в казну «Волжский оргсинтез»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина
Прихватизаторов всех деприватизировать! Загребущим рукам , да по каждому пальчику, молоточком. Правильной дорогой идёте. Ждём продолжения.
Ответить
16 час.
Татьяна Ермолова
Давно пора, тем более это была приХватизация! А деньги должны идти в государственную казну, а не на личные счета в зарубежные банки и всё это принадлежит нашему народу!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии