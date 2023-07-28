Страна и люди

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Генпрокуратура хочет изъять в казну «Волжский оргсинтез»

Генпрокуратура хочет изъять в казну «Волжский оргсинтез»

Генпрокуратура хочет изъять в казну «Волжский оргсинтез»Генпрокуратура продолжает попытки изъять в пользу государства пакеты в различных производственных стратегических активах на том основании, что их приватизация была проведена с нарушениями.

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Комментарии
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Нина
Прихватизаторов всех деприватизировать! Загребущим рукам , да по каждому пальчику, молоточком. Правильной дорогой идёте. Ждём продолжения.
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16 час.
Татьяна Ермолова
Давно пора, тем более это была приХватизация! А деньги должны идти в государственную казну, а не на личные счета в зарубежные банки и всё это принадлежит нашему народу!
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14 час.

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