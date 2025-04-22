Турмалиновое хобби. Ч1.

Заменят компьютерные технологии руки ювелира? Можно ли выковать меч из скрепки? Каков истинный градус горячей эмали? Как прорастают молдавские корни в японской мокумэ-ганэ? На эти и многие другие вопросы мы попросили ответить художника ювелира Сергея Лутохина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии