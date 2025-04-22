Турмалиновое хобби. Ч1.

Заменят компьютерные технологии руки ювелира? Можно ли выковать меч из скрепки? Каков истинный градус горячей эмали? Как прорастают молдавские корни в японской мокумэ-ганэ? На эти и многие другие вопросы мы попросили ответить художника ювелира Сергея Лутохина.