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Анатомия бизнеса

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5 приложений, которые сделают ваш бизнес эффективнее: избегайте перегрузки!

Сегодня приложения стали незаменимыми помощниками для предпринимателей. Они автоматизируют рутинные задачи, помогают управлять временем и информируют о важных событиях, а также предоставляют широкий спектр возможностей для бизнеса: финансовый учёт, планирование, деловое общение, анализ данных.

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