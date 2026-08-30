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Царьград

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Опрос выделил падение рейтинга Макрона до 21% среди граждан Франции

Опрос выделил падение рейтинга Макрона до 21% среди граждан Франции

Большинство французов недовольны президентом Эмманюэлем Макроном. Рейтинг одобрения снизился до 21%, что связывают с волнами жары и лесными пожарами.

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