Астрофизики предположили, что «невидимая» тёмная материя в эпоху ранней Вселенной помогала создавать пока что не видимые яркие карликовые галактики

Астрофизики Калифорнийского университета провели исследование, моделирующее формирование малых галактик после Большого взрыва, в котором впервые учли взаимодействия между газом и тёмной материей, которые ранее не учитывались.
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