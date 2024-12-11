Уходящая администрация Байдена продолжает создавать очаги напряжённости по всему миру, ухудшая как можно сильнее отношения между Вашингтоном и Москвой, а также с беспрецедентной скоростью финансирует Киев, снабжая его не только деньгами, но и всевозможными оставшимися запасами оружия.