Уходящая администрация Байдена продолжает создавать очаги напряжённости по всему миру, ухудшая как можно сильнее отношения между Вашингтоном и Москвой, а также с беспрецедентной скоростью финансирует Киев, снабжая его не только деньгами, но и всевозможными оставшимися запасами оружия.
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