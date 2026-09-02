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Юрист раскрыл три документа, которые водитель должен держать при себе

Юрист раскрыл три документа, которые водитель должен держать при себе

Водители легковых автомобилей обязаны иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО.

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