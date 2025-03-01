Оборону ВСУ обнуляем. Начинается "покер", где выживших не будет

Старейший британский аналитический центр - Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) - опубликовал новый масштабный обзор, посвящённый анализу действий и структуры российской армии, тактики и возможностей сторон, участвующих в конфликте на территориях бывшей Украины.
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