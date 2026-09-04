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Тарута о российской ответке: «Украина лишила себя возможности управлять рисками»

Тарута о российской ответке: «Украина лишила себя возможности управлять рисками»

Украинскому руководству следовало хорошо подумать, прежде чем принимать решение об атаках на гражданскую инфраструктуру РФ.

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