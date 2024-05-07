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Полицейские Кировграда подвели итоги городского этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа-2024»

Полицейские Кировграда подвели итоги городского этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа-2024»

МОтд МВД России «Кировградское»  подвели итоги первого – регионального  этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа-2024» Конкурсная комиссия в составе:  специалиста группы по работе с личным составом капитана  полиции Эльвиры Великановой,  председателя совета ветеранов  майора милиции в отставке Ирины Альшевской, главного специалиста по работе с ветеранскими организациями ГРЛС Зинаиды Михайловой  определила победителей  в трех возрастных категориях.

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