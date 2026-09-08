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Авторадио

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Лавров заявил, что ответные удары РФ на теракты Украины имеют более тяжелые последствия

Москва предупреждала Киев о неизбежном ответе на удары по гражданским объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, и этот ответ окажется для Украины гораздо тяжелее.

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