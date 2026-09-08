Москва предупреждала Киев о неизбежном ответе на удары по гражданским объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, и этот ответ окажется для Украины гораздо тяжелее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ НАТО может за час...
- ДВ Порог "легального...
- В МВД предложили ...
Более тяжелые последствия для Украины, не для Европы, за которую Украина "вписалась" миллионами жизней украинцев.