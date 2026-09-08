Роддик о поражении Швентек: она потеряла контроль и начала ошибаться

Энди Роддик прокомментировал поражение Иги Швентек в четвёртом круге US Open. Польская теннисистка уступила китаянке Циньвэнь Чжэн со счётом 5:7, 3:6, хотя в первом сете вела 5:0.
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