За сутки в России подтверждено 22 041 случай COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3211 2 Санкт-Петербург 1907 3 Московская область 1106 4 Самарская область 569 5 Воронежская область 543 6 Нижегородская область 522 7 Свердловская область 518 8 Ростовская область 480 9 Пермский край 472 10 Республика Башкортостан 382 11 Иркутская область 379 12 Челябинская область 370 13 Омская область 367 14 Ставропольский край 354 15 Красноярский край 350 16 Оренбургская область 345 17 Волгоградская область 341 18 Республика Крым 322 19 Ульяновская область 309 20 Саратовская область 296 21 Хабаровский край 280 22 Архангельская область 276 23 Алтайский край 250 24 Вологодская область 247 25 Пензенская область 243 26 Ленинградская область 233 27 Удмуртская Республика 232 28 Республика Коми 230 29 Тюменская область 229 30 Краснодарский край 220 31 Калининградская область 217 32 Приморский край 217 33 Липецкая область 215 34 Тверская область 215 35 Республика Саха (Якутия) 197 36 Курская область 197 37 Ярославская область 191 38 Республика Карелия 185 39 Забайкальский край 183 40 Брянская область 182 41 Белгородская область 182 42 Смоленская область 177 43 Владимирская область 177 44 Ханты-Мансийский автономный округ 171 45 Астраханская область 169 46 Новосибирская область 168 47 Кемеровская область 164 48 Псковская область 149 49 Мурманская область 149 50 Новгородская область 138 51 Ивановская область 138 52 Севастополь 136 53 Рязанская область 132 54 Кировская область 129 55 Орловская область 121 56 Амурская область 121 57 Курганская область 120 58 Калужская область 120 59 Республика Хакасия 119 60 Республика Дагестан 119 61 Тульская область 115 62 Костромская область 104 63 Тамбовская область 100 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 97 65 Республика Бурятия 93 66 Томская область 89 67 Республика Чувашия 79 68 Республика Мордовия 73 69 Республика Северная Осетия-Алания 70 70 Кабардино-Балкарская Республика 70 71 Республика Калмыкия 68 72 Чеченская Республика 65 73 Республика Ингушетия 62 74 Республика Татарстан 60 75 Республика Марий Эл 59 76 Республика Тыва 56 77 Сахалинская область 54 78 Республика Адыгея 51 79 Карачаево-Черкесская Республика 48 80 Камчатский край 40 81 Еврейская автономная область 33 82 Республика Алтай 30 83 Магаданская область 20 84 Ненецкий автономный округ 14 85 Чукотский автономный округ 10 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 398 415 случаев (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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