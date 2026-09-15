В ООН призвали созвать мирную конференцию по Украине

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Олара Отунну, ранее занимавший пост постоянного представителя Уганды при всемирной организации, заявил о необходимости подключить ключевые стороны для проведения глобальной мирной конференции с целью незамедлительного прекращения конфликта на Украине.