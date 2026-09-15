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В ООН призвали созвать мирную конференцию по Украине

В ООН призвали созвать мирную конференцию по Украине

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Олара Отунну, ранее занимавший пост постоянного представителя Уганды при всемирной организации, заявил о необходимости подключить ключевые стороны для проведения глобальной мирной конференции с целью незамедлительного прекращения конфликта на Украине.

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