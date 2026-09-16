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Петербуржцев приглашают на спектакль "Человеческий голос"

Петербуржцев приглашают на спектакль "Человеческий голос"

Одноактную пьесу-монолог "Человеческий голос" выдающий французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер Жана Кокто написал в 1928-м году, но до сего времени она не оставляет равнодушными читателей и зрителей.

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